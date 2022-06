A casa tutti bene, questa sera in tv il film di Muccino con Favino, Accorsi e Gerini

La prima serata di Rai1 torna ad ospitare in prime time, ovvero alle 21:30, il film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene". La pellicola ha riscosso notevole successo nel Belpaese, merito anche del cast stellare: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino. Il film, realizzato nel 2018, racconta la storia di una coppia di pensionati che decide di festeggiare le nozze d’oro con tutta la famiglia su un'isola, ma alcuni imprevisti renderanno l'incontro particolare.

La trama del film A casa tutti bene, questa sera su Rai 1

Il film in onda questa sera, 6 giugno su Rai1, racconta la storia di una famiglia numerosa che si riunisce su un'isola per festeggiare le nozze d'oro dei nonni. L'anziana coppia, da anni, ha preferito la vita isolana e così tutti i parenti, per celebrare il lieto evento, si sono ritrovati per un pranzo nell'isolata villa dei festeggiati. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi più del previsto e gli avvenimenti prenderanno una piega inaspettata. Il confronto tra generazioni, la curiosità e le diatribe passate porteranno il gruppo a scontrarsi riaprendo ferite mai del tutto rimarginate.

Curiosità, informazioni sul film "A casa tutti bene"

Il film si svolge su un'isola immaginaria, un luogo lontano e difficile da abbandonare proprio come i sentimenti e il rancore che i personaggi cercano di tenere lontani, ma che inevitabilmente tornano a galla. Le musiche sono state create da Nicola Piovani, alla sua prima collaborazione con Muccino.

La serie tratta dal film "A casa tutti bene"

Il film è stato d'ispirazione per la serie tv, omonima, prodotta da Sky (andata in onda lo scorso 20 dicembre) che ha vinto il Nastro d'Argento Grandi Serie per la migliore serie dell'anno. Proprio oggi, 6 giugno, sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie, a comunicarlo è stato Gabriele Muccino in occasione della consegna dei premi avvenuta il 4 giugno. Per la serie Sky ha vinto il Nastro d'Argento come produttore.

Nel cast della serie tv: Laura Morante, Francesco Acquaroli, Emma Marrone, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D'amico, Mariana Falace, Antonio Folletto, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani, Francesco Martino, Alessio Moneta,, Francesco Scianna, Paola Sotgiu.

Il cast del film "A casa tutti bene" questa sera in tv

Stefano Accorsi: Paolo

Carolina Crescentini: Ginevra

Elena Cucci: Isabella

Tea Falco: Arianna

Pierfrancesco Favino: Carlo

Claudia Gerini: Beatrice

Massimo Ghini: Sandro

Sabrina Impacciatore: Sara

Gianfelice Imparato: sacerdote

Ivano Marescotti: Pietro

Giulia Michelini: Luana

Sandra Milo: Maria

Giampaolo Morelli: Diego

Stefania Sandrelli: Alba

Valeria Solarino: Elettra

Gianmarco Tognazzi: Riccardo

I riconoscimenti tra nomination e vittorie

Il film uscì al cinema il 14 febbraio 2018, raggiungendo 9,1 milioni di euro al botteghino. Il film oltre ad un ottimo successo di pubblico convinse anche la critica tanto da aggiudicarsi un Nastro d’Argento speciale per il cast e ben cinque nomination. AI David di Donatello ha ricevuto il premio David dello spettatore e altre tre nomination.