C'era una volta... a Montecarlo, stasera su Rai 1 il film francese: trama e cast

C'era una volta... a Montecarlo va in onda oggi, 28 giugno, alle 21.25 su Rai 1. La storia vede il trentenne Mehdi approdare a Montecarlo: qui si finge un principe, con l’intenzione di vincere grosse somme al tavolo da poker. Ma la bella receptionist Elena si accorge che l’uomo non è chi dice di essere. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

C'era una volta... a Montecarlo: cast e trama

C'era una volta... a Montecarlo (titolo originale: Il était une fois à Monaco) è un film francese del 2020, diretto da Frédéric Forestier, già regista di Asterix alle Olimpiadi. Lo scenario iniziale ci mostra dei sobborghi di Parigi tutt’altro che ricchi. Dal dramma sociale, il film si sposta però presto nell’elegante Montecarlo e acquista uno sviluppo più leggero che sfocia in una storia sentimentale. Mehdi, il protagonista, è interpretato da Rayane Bensetti. Nel cast troviamo Anne Serra, Antoine Duléry, Chantal Ladesou, Valérie Dashwood, Gladys Cohen. La storia vede il trentenne Mehdi, che vive con la madre in una casa in affitto a La Courneuve, nella periferia parigina. Trascorre molto del suo tempo libero a giocare a poker online, in cerca di una fortuna capace di cambiargli una vita economicamente modesta; finché un giorno non vince una somma, non particolarmente alta. Quando si accorge che comunque la cifra non è sufficiente per comprare una casa alla madre, decide di investire il denaro per un viaggio a Montecarlo. Qui si finge un principe del Marocco, determinato a giocare a poker al tavolo più prestigioso con lo scopo di cambiare drasticamente la sua vita. L’uomo non ha però fatto i conti con Elena, l’affascinante receptionist dell'Hôtel de Paris: la donna capisce ben presto che Mehdi non ha origini principesche.

Dove vedere C'era una volta... a Montecarlo stasera in tv (martedì 28 giugno)

Il film C'era una volta... a Montecarlo va in onda questa sera, 28 giugno, su Rai 1 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.