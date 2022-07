Il viaggio degli eroi: questa sera su Rai1 il film sui Mondiali di calcio del 1982

Il viaggio degli eroi va in onda oggi, lunedì 11 luglio, alle 21.25 su Rai 1: un film documentario che ci fa rivivere la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio del 1982. Una pagina di storia - sportiva e non - che riesce ogni volta a rinnovare le emozioni. Con la voce narrante di Marco Giallini, questo lungometraggio viene trasmesso in occasione del quarantennale di quell’indelebile trionfo. Leggiamo qualcosa in più su ciò che (ri)vedremo.

Il viaggio degli eroi: le anticipazioni del film

11 luglio 1982. Sono passati esattamente 40 anni dal trionfo della nazionale italiana di calcio ai Mondiali del 1982. Nessun evento sportivo contemporaneo è stato raccontato nel corso degli anni, in Italia, con emozioni paragonabili a quelle scaturite da quel successo. “Il viaggio degli eroi” è un film documentario che, dopo un’uscita evento al cinema (20-21-22 giugno 2022), approda sul piccolo schermo proprio in occasione del quarantennale della storia scritta da un gruppo di campioni, che hanno saputo emozionare anche coloro che all’epoca non erano ancora nati.

A fare da voce narrante è un trascinante Marco Giallini, ma ritroviamo anche le testimonianze dirette dei calciatori che scesero in campo. Tenutosi in Spagna, pur potendo contare su molti straordinari calciatori, il Mondiale per noi non nacque sotto i migliori auspici: l’ombra del calcioscommesse che aveva da poco macchiato la serie A, i malumori dello spogliatoio nei confronti della stampa e una prima fase a gironi caratterizzata da tre striminziti pareggi (contro Polonia, Perù e Camerun) che ci permisero di accedere alla fase successiva per il rotto della cuffia. Il seguente girone a tre ci metteva al cospetto della forte Argentina e del quasi imbattibile Brasile, favoritissimo per la vittoria della Coppa: a quel punto l’Italia era da tutti (italiani compresi) indicata come l’agnello sacrificale della situazione. Ed invece fu proprio lì che si manifestò la magia: il 2-1 contro gli argentini e, soprattutto, il 3-2 inflitto al Brasile (con la leggendaria tripletta di Paolo Rossi): in assoluto una delle partite di calcio più viste e studiate della nostra storia. Quando l’Italia riuscì ad eliminare il sensazionale Brasile di Zico e Falcão ogni pronostico si ribaltò: la vittoria in semifinale contro la Polonia (2-0) ci portò alla finale di Madrid contro la Germania Ovest, da noi vinta per 3 a 1.

Momenti come l’iconico urlo di gioia di Tardelli (autore del gol del 2 a 0), il triplice “Campioni del mondo” del telecronista Nando Martellini, l’esultanza del Presidente Pertini dagli spalti, l’alzata della Coppa di Dino Zoff sono momenti che continuano a emozionare. Il film documentario “Il viaggio degli eroi” è un appuntamento da non perdere, per chi c’era e per chi ancora non era nato, per i patiti del calcio ma anche per coloro che non amano questo sport.

Dove vedere Il viaggio degli eroi (lunedì 11 luglio 2022)

“Il viaggio degli eroi” viene trasmesso da Rai 1 lunedì 11 luglio a partire dalle 21.25. Il documentario è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.