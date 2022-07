Il titolo della seconda puntata di “Westworld 4” è “L’età d’oro” (in originale “Well Enough Alone”). La serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy avanza con un complicato gioco “a specchio” e alterna in questo episodio il viaggio di Maeve e Caleb, in cerca di verità, è i piani di Charlotte, determinata a vendicarsi dell’essere umano. Scopriamo qualcosa in più di questo episodio.

Westworld 4: anticipazioni della seconda puntata

L’episodio è basato su un frequente gioco di specchi tra uomo e macchina e vede Maeve e Caleb in movimento, intenti a trovare una propria normalità. I due incontrano dei politici che potrebbero conoscere William. La versione autentica di quest’ultimo è sostituita da un suo clone da Charlotte, assetata di vendetta. La replica di William fa un discorso inaugurale per il nuovo parco di Westworld, più grande del precedente. Ma è Charlotte l’artefice del piano: il suo intento è quello di utilizzare questo spazio per vendicarsi del genere umano, proprio laddove gli uomini avevano in passato abusato degli androidi. Nel frattempo Maeve e Caleb si imbattono nella vera Anastasia.

Quando quest’ultima tenta di aggredirli, Maeve è costretta ad ucciderla. Prima di morire, però, Anastasia fornisce ai due delle criptiche indicazioni che portano loro su di un treno diretto nel nuovo parco di Delos. Christina trova uno dei vecchi “file narrativi” corrispondenti a ciò che è accaduto a Peter. Visita dunque un ospedale per la salute mentale nel New Jersey. Quando fa visita alla struttura, trova un ambiente abbandonato e pieno di disegni enigmatici che potrebbero però fornire utili indizi.

Dove vedere la quarta stagione di Westworld (lunedì 11 luglio)

La quarta stagione di Westworld va in onda il lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW.