Stefania Orlando in lacrime per l'amica scomparsa: "Una parte di me è andata via con lei"

Una Stefania Orlando a cuore aperto quella che si è vista a Oggi è un altro giorno. La conduttrice si è raccontata senza filtri tra pubblico e privato, non tralasciando neanche i capitoli più dolorosi, come la morte di Alessandra, la sua migliore amica, scomparsa nel 2006 a causa di una malattia.

Parlando di sfide, l'ex gieffina ha rivelato: "Nel lavoro le ho vinte un po' tutte, perché rispetto alla bambina timida e insicura che ero e che a tratti continuo ad essere, sono riuscita a vincere tante mie paure. Questo lavoro è stato una sorta di terapia. La sfida che ho perso, dove mi sono sentita per la prima volta veramente impotente, è stato quando ho perso la mia migliore amica per una malattia terribile". Quello è stato un momento drammatico per Stefania Orlando: "Mi sono avvicinata di più a mia mamma - ha raccontato ancora, lasciandosi andare alla commozione - Alessandra non l'ho più sostituita. Non poteva essere sostituita con altre persone se non con mia mamma. Una parte di me è andata via con lei. Da queste cose inizi a pensare che la vita è fatta di piccole cose e che bisogna apprezzare qualsiasi momento, qualsiasi cosa anche se ti sembra banale".

L'amicizia con Alessandra

Di Alessandra Stefania Orlando aveva già parlato al Grande Fratello Vip. Amiche da quando avevano 18 anni, la loro fu un'amicizia profondissima: "E' stato un'amore più che un'amicizia - aveva detto nella Casa di Cinecittà - Mancava solo il sesso. E' stato il raporto più forte che io abbia mai avuto. Era il mio centro, come io lo ero per lei. Ho seguito tutta la sua malattia, per un anno. Ho lasciato lavoro, tutto. Dopo per me c'è stato un vuoto abissale".