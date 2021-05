Stefania Orlando torna in Rai

Si sa: più voci fanno una notizia, ma noi di Today possiamo confermarvi che molto probabilmente Stefania Orlando, prima tra le donne e terza classificata all'ultimo GF Vip, ritornerà definitivamente in Rai. Sui social, negli ultimi mesi, in molti - prime fra tutti le agguerrite viperelle, questo il nome delle sue fan - hanno chiesto a gran voce di rivedere la loro beniamina come opinionista alla sesta edizione del reality di Canale 5. Un pensiero condiviso da tanti, ma a quanto pare non da tutti visto che la scelta sarebbe ricaduta su Adriana Volpe (reduce dal flop di 'Ogni Mattina' su Tv8) e su un altro nome ancora da definire, ma di certo non quello di Stefania Orlando, che con un coup de théâtre pare riavvicinarsi alla tv di Stato.

Sembra ormai certa la sua presenza nel cast della prossima edizione di 'Tale e Quale Show', tanto che secondo i beninformati Carlo Conti avrebbe fatto carte false per convincerla. Un ritorno in Rai, ma anche un ritorno agli show che Stefania ha sempre tanto amato. Negli anni, infatti, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di mettersi in gioco nel varietà di Rai 1. "Ho sostenuto diversi provini, ma alla fine non si è mai concluso nulla" aveva dichiarato qualche anno fa in merito alla sua possibile partecipazione al fortunato show di Conti e anche a Today, poche settimane dopo il Gf, aveva parlato di "proposte interessanti", non nascondendo il desiderio di voler tornare in tv con un programma tutto suo (qui l'intervista).

Dopo aver partecipato una sola volta a 'Live - Non è la d'Urso', Stefania ha fatto la scelta - decisamente in controntendenza (vedi Zorzi) - di centellinare le sue presenze televisive. Infatti, oltre all'ospitata da Barbara d'Urso e da Silvia Toffanin nel suo 'Verissimo', è stata solo da Bonolis, ad 'Avanti un altro... pure di sera', al 'Maurizio Costanzo Show' e a 'Dritto e Rovescio' dove ha parlato del Ddl Zan. Una novità per alcuni spettatori, anche se in molti ormai sanno che Stefania è da sempre molto vicina alle battaglie civili della comunità gay. Interpellata ha sempre risposto: "Non mi sento un'icona gay, ma una gay friendly convinta". E' (forse) anche per questo spiccato senso di giustizia che Alberto Matano sta invitando ormai ogni settimana Stefania Orlando a 'La Vita in Diretta'. Ed è proprio lì che il conduttore le ha detto: "Bentornata a casa". Una guest star che frutta al programma, sempre in tendenza quando arriva la showgirl, segno che il suo pubblico continua ad amarla anche lontana dalla Casa di Cinecittà e che la seguirebbe in un eventuale trasloco da Mediaset (molto più vicino di quanto si pensi). 'Tale e Quale' potrebbe dunque essere il primo passo verso una futura conduzione in casa Rai. Possibile che Alfonso Signorini, da sempre attento a curve e tendenze, si sia lasciato scappare questo colpaccio?