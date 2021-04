Stefania Orlando rompe il silenzio: "Ecco perché sono sparita dalla tv da un mese"

Nonostante il successo riscosso al Grande Fratello Vip (dove si è classificata terza), la showgirl non presenzia in alcuna trasmissione

A chi troppo e a chi niente. Se Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, presenzia in un numero considerevole di trasmissioni tv, Stefania Orlando, terza classificata nel reality di Canale 5, è praticamente sparita dal piccolo schermo. A spiegare la ragione di questa 'fuga' è oggi lei stessa attraverso le Instagram Stories: "Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi", dice a quanti la incalzano sulla questione. E si lascia andare ad alcune confessioni a favore di telecamera.

"Ecco perché sono sparita dalla tv"

Reduce da un successo che le sta facendo vivere una vera e propria nuova primavera professionale, Stefania racconta di essere latitante dalla tv per scelta. "Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei - dichiara - Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività, perché di quella ne abbiamo bisogno. Poi, ragazzi, l’esperienza ci insegna che la fretta è una cattiva consigliera. Quindi bisogna sapere aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna sapere aspettare".

La nuova canzone in uscita ad aprile

Già, la musica: una delle più grandi passioni della showgirl, nonché il suo obiettivo prossimo. Come rivelato nell'ultima intervista rilasciata a Today, infatti, Stefania sta lavorando ad un nuovo brano, presto in uscita. "Uscirà a fine aprile - ha confidato - Un brano reggaeton, molto fresco e carino, che ci accompagnerà per l'estate". Una canzone cha arriva dopo il successo di Babilonia, lanciato dal suo staff proprio mentre si trovava all'interno del loft di Cinecittà.

Quanto alla televisione, invece, i prossimi impegni professionali dipenderanno dalle proposte che le verranno sottoposte. "Per me non ha tanto importanza la rete quanto il contenuto - ha replicato incalzata sulla possibilità di un ritorno in Rai - Non disdegno nulla, se è un progetto importante posso dire di sì, se non mi piace dico di no".

La popolarità in rete

E intanto si gode la fama in rete. "Certo, c'è anche tutta la parte social che per me fino a qualche anno fa era sconosciuta. E' un successo senza precedenti per me, per questo sono rimasta un po' perplessa quando mi hai fatto questa domanda, perché un affetto simile non l'ho mai ricevuto. E' una cosa nuova per me".