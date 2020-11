Ballando, Stefania Sandrelli commossa ricorda Proietti: "Un uomo giusto"

Sulla pista di 'Ballando con le stelle', ieri sera, uno degli omaggi più emozionanti a Gigi Proietti. A ricordare l'attore romano, scomparso il 2 novembre, Stefania Sandrelli, collega e amica di una vita. Bellissima in rosso, emozionata, l'attrice ha parlato della prima volta in cui si sono conosciuti, nel 1970 sul set del film 'Brancaleone alle crociate' di Mario Monicelli: "La nostra prima volta è stata con Brancaleone. Ho avuto modo di conoscerlo bene. Non devo dire io quanto fosse grande, ma posso dire che era un grandissimo uomo. Era un uomo giusto, un uomo libero, mite, generoso - ha ricordato commossa - Era sempre dalla parte dei giusti, dalla parte degli uomini liberi, degli uomini di pace. Posso dirlo perché lo so".

Poco dopo Stefania Sandrelli, guidata dal maestro Giordano Filippo, ha ballato insieme al resto degli insegnanti del programma sulle note di 'Nina, si tu dormi', uno degli stornelli più amati da Proietti e più volte da lui interpretato, mentre sul video scorrevano le sue immagini. Un momento toccante che ha emozionato l'attrice. "Non volevo farti commuovere" le dice Milly Carlucci dopo l'esibizione, mentre la Sandrelli manda un bacio lassù.

L'omaggio di Stefania Sandrelli a Gigi Proietti

