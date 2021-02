“Stefano Bettarini diffidato da Mediaset e querelato da Alfonso Signorini”

Dopo essere stato squalificato dal GF Vip, Stefano Bettarini ha tuonato più volte contro il programma e il suo conduttore Alfonso Signorini per un provvedimento giudicato eccessivo. Le dichiarazioni che l’ex concorrente ha rilasciato in questi mesi hanno espresso particolare rabbia e sostenuto la tesi secondo cui sarebbe stato eliminato dal reality per ragioni diverse da quelle raccontate dal programma. Inoltre, Bettarini ha anche accusato il reality di disparità di trattamento tra i concorrenti, rivolgendo a Signorini la colpa di non essere imparziale.

Adesso, però, pare che Mediaset e Alfonso Signorini abbiano deciso di adire le vie legali contro Stefano Bettarini: stando a Dagospia, infatti, l’azienda avrebbe deciso di diffidare l’ex calciatore, destinatario di una querela anche da parte dello stesso conduttore del reality.

“Mediaset diffida Stefano Bettarini; seguirà la querela di Alfonso Signorini”

Dopo i numerosi sfoghi contro il GF Vip affidati ai social da Stefano Bettarini, Mediaset e Alfonso Signorini avrebbero così deciso di replicare.

“Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”, si legge su Dago.

Al momento Bettarini non ha commentato l’indiscrezione sulla contromossa che lo riguarda. Tempo fa, rispondendo ad un follower che gli suggeriva di unirsi con gli altri squalificati di questa edizione (Fausto Leali e Denis Dosio) per far causa al programma dopo la mancata squalifica di Samantha De Grenet, Stefano Bettarini aveva fatto sapere di essere già passato alle vie legali contro la produzione: “Non so gli altri. Ma Io sono già in causa… come vede non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”, aveva fatto sapere l’ex calciatore.