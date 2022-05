Tiziana Giardoni a Domenica In si emoziona parlando del suo Stefano D'Orazio: "Nel suo ricordo trovo la forza"

Tra gli ospiti di Domenica In anche Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D'Orazio. La sua presenza è stata un modo per ricordare il grande musicista e per parlare di come Tiziana stia affrontando i mesi senza il suo compagno. "Stiamo riprendendo la vita di tutti i giorni, sto riprendendo in mano la mia vita. Piano, piano, cerco di tenere le mie giornate occupate, ogni ora. Lavoro, incontri, progetti, soprattutto quelli di Stefano, quello mi sta aiutando molto, mi dà una forza incredibile", ha spiegato Tiziana. "Io, in lui sto trovando l'energia che aveva lui e devo farlo perché glielo devo", ha aggunto.

Particolarmente toccante il racconto della quotidianità: "Anche se stava male trovava sempre il modo di farmi sorridere. La sera prima di dormire faceva sempre una battuta, così andavamo a letto con il sorriso. Aveva sempre una parola buona per me". Il tempo passa inesorabile, ma il dolore resta: "Molte persone ti dicono, ma sai, sono passati quasi due anni. Ed è vero. Il tempo dovrebbe aiutare, ma non è così. Quando c'è l'amore, il tempo non esiste più. Io questo dolore lo sento, lo sento tutti i giorni perché tutti i giorni mi manca quella sua allegria, quella sua voglia di esserci, di essere presente sempre nella mia vita". Impossibile trattenere le lacrime, anche perché Mara Venier aveva preparato degli estratti video, tra cui la singolare proposta di matrimonio che Stefano fece in diretta tv, dal palco veronese dei Wind Music Awards con i Pooh, a Tiziana: "Il 12 settembre mi sposo, non lo sa nessuno, nemmeno la mia compagna. Tiziana il 12 ci sposiamo".

Red Canzian e il ricordo di Stefano

In studio poi entra Red Canzian che ha speso parole bellissime per il suo grande amico nonché collega: "Io, proprio come i grandi amori, non riesco a pensare che Stefano non ci sia più. Io continuo a pensare che Stefano sia vivo. I Pooh sono diventati famosi grazie a delle follie, i disegni di palco che con lui abbiamo realizzato. Lui era così, lui era un visionario". "Stefano ha un sorriso bellissimo, indimenticabile", ha infine aggiunto.