Stefano De Martino a Le Iene, chi si aspettava una dichiarazione d'amore è rimasto deluso

La notizia di Stefano De Martino super ospite dell'ultima puntata de Le Iene aveva mandato in fibrillazione i più curiosi. In molti attendevano in gloria questo momento, ovvero il momento della verità. La coppia che per la prima volta esce allo scoperto e in grande stile, ma non è stato così. De Martino è entrato in scena e ha fatto ciò per cui era stato davvero invitato, fare il suo monologo. Il tema scelto non era semplice, ma utilizzando l'escamotage della grammatica, ha portato a casa un'esibizione niente male. Il paragone tra superlativo relativo e superlativo assoluto lo hanno portato a parlare di modelli di ricchezza, fama, bellezza, successo irraggiungibili che vanno a suscitare ansie e preoccupazioni, insomma la sua era un'ode alla normalità: "Essere normali è bello. E spesso ti fa guadagnare l’amicizia, il rispetto e l’amore di quelli che stanno attorno a te. E comunque, non crediate che sia così facile: lo diceva anche Lucio Dalla: l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ognuno a modo suo".

E forse proprio lì sta la risposta al perché non ci siano stati i gesti plateali, che i telespettatori dall'animo gossipparo avrebbero voluto, perché la ricerca della normalità per loro passa anche dalla riservatezza e in questi mesi ci hanno infatti abituati a foto a metà e collegamenti intuitivi tra i due. Belen quando lo ha presentato ha affermato: "Ecco una persona che conosco abbastanza bene, la condivido anche con voi". Era forse necessario aggiungere di più?

Subito dopo De Martino è salito sul palco il comico Eleazaro Rossi che nel suo monologo ha parlato di cosa Stefano abbia più di lui e in particolare si è chiesto cosa veda Rodriguez nel conduttore e ex ballerino. Anche in questo caso la risposta è semplice ma diretta: "Cos'ha Stefano De Martino? Non lo so, è molto simpatico", ha affermato ridendo la conduttrice.

È però giusto anche sottolineare un altro aspetto, se la ricerca della normalità e della riservatezza è davvero ciò che entrambi vogliono per la relazione, che senso ha avuto per De Martino partecipare alla trasmissione condotta da quella che al momento è la tua compagna (che deve rimanere "segreta")?