Stefano De Martino nel cast di ‘Che Dio ci aiuti 6’: l'annuncio di Elena Sofia Ricci

Stefano De Martino attore nel cast di ‘Che Dio ci aiuti 6’: questa la prima clamorosa anticipazione a pochi giorni dall’attesissima nuova stagione della fiction di Rai1, al via da giovedì 7 gennaio in prima serata. A svelare la presenza del conduttore e ballerino come guest star della serie tv è stata la protagonista Elena Sofia Ricci: “Stefano è senza dubbio una persona brillante e gioiosa che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti”, ha commentato l’attrice in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv: “Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”.

A quanto sembra, Stefano De Martino che per la prima volta si cimenta nel ruolo di attore, interpreterà se stesso in tre scene della sesta puntata, inserendosi così nella pratica di invitare personaggi famosi della tv nelle fiction più amate. Prima di lui, infatti, la ex moglie Belen Rodriguez ha avuto un piccolo ruolo ne ‘Il commissario Montalbano e Don Matteo’, Fedez in ‘Un passo dal cielo’, Antonella Clerici e Carlo Conti in ‘Don Matteo’.

Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni

La sesta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’ parte su Rai Uno in prima serata giovedì 7 gennaio e sarà ambientata ad Assisi. Ad Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela e a Valeria Fabrizi (reduce da un recente furto in casa) in quelli di suor Costanza si affiancano come sempre Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo. New entry saranno Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini. Dieci le puntate della nuova stagione, incentrate in buona parte su una crisi di suor Angela.