Stefano De Martino in Rai, Maurizio Costanzo commenta la scelta (e tira in ballo Maria De Filippi)

Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie al talent ‘Amici’, Stefano De Martino ne ha fatta di strada: dal 2009 a oggi, il ragazzo di Torre Annunziata con un brillante futuro nella danza è diventato un personaggio di punta nella televisione italiana che adesso gli riserva il ruolo di conduttore in programmi di successo targati Rai.

A commentare il suo passaggio da Mediaset alla tv pubblica e, nello specifico, a Rai2 dove ha fatto da timoniere di ‘Made in Sud’ e Stasera tutto è possibile’, è stato Maurizio Costanzo, grande professionista della tv nonché marito della donna che ha decretato il successo di De Martino, Maria De Filippi. “Evidentemente lei (Maria, ndr) non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, ha dichiarato il giornalista interpellato dal settimanale Nuovo sull’evoluzione professionale del ballerino che, tra le altre cose, presenterà in solitaria il prossimo Festival di Castrocaro proprio su Rai2, ma stavolta senza la ex moglie Belen Rodriguez.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maurizio Costanzo: “Belen? Non credo che aspiri a fare di più…”

E a proposito di Belen Rodriguez, Maurizio Costanzo ha detto la sua anche sulla sua confermatissima partecipazione a ‘Tu sì que vales’ come conduttrice: “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”, ha affermato il conduttore, tra i massimi esperti delle dinamiche televisive che in questo periodo vedono tra i loro protagonisti anche i due ex.