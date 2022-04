Stefano De Martino sbarca in prima serata su Rai1

"Work in progress" scrive il direttore di Rai1 Stefano Coletta su Instagram, pubblicando una foto con Stefano De Martino. L'ormai ex ballerino, passato dalle piroette a passi televisivi sempre più decisi in veste di showman, sembra stia per sbarcare in prima serata sull'ammiraglia. L'incontro preannuncia un progetto importante per cui ci sarebbero "lavori in corso", appunto, con De Martino pronto ad approdare nel prime time di punta.

Un bel salto di qualità per il conduttore di Stasera tutto è possibile, che proprio grazie al programma di Rai2 si è fatto conoscere e apprezzare dai vertici Rai, portando a casa sempre ottimi risultati. Non male neanche il più recente Bar Stella, format - andato in onda sempre su Rai2, quest'anno, in seconda serata - che porta la sua firma e con cui ha mostrato buone qualità autoriali. Il che non guasta.

De Martino potrebbe condurre un bel varietà - che manca da qualche tempo su Rai1 - oppure, perché no, un one man show. Se a Cattelan non è andata benissimo, Step ha dalla sua una carriera certamente più pop, che legata a vicissitudini personali tanto care al pubblico potrebbe essere vincente.

La foto pubblicata dal direttore di Rai1 Stefano Coletta