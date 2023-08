Stefano De Martino, nuovo ruolo nel programma Rai: l'annuncio

Stefano De Martino nuova voce narrante per l'ottava edizione de Il Collegio. Il ruolo inedito del conduttore televisivo, ormai di casa a Rai2, è stato annunciato ufficialmente dagli account social del programma che torna domenica 24 settembre in prima serata. Stefano De Martino subentra così al precedente narratore Nino Frassica.

"Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio" si legge dunque su Instagram che fa riferimento all'anno di ambientazione delle avventure dei nuovi ragazzi protagonisti del docureality. Allora De Martino, classe 1989, aveva 12 anni e la scelta appare così in linea con la narrazione delle vicende dei collegiali che stavolta le vivranno a San Francesco di Lodi, nuova location del programma al posto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. I legami col passato, però, non mancheranno, a cominciare dalle Petolicchio Sisters pronte a "terrorizzare" i nuovi collegiali.

Il Collegio, ma non solo: nella prossima stagione televisiva Stefano De Martino tornerà, in seconda serata, con Bar Stella a ottobre, mentre a dicembre, in due prime serate, con lo spettacolo teatrale De Martino Show.

Stefano e la crisi con Belen

Se gli impegni professionali dei prossimi mesi di Stefano De Martino sono definiti, meno chiara appare la sua situazione sentimentale. Il nome del conduttore, infatti, resta tra quelli più citati dalle cronache rosa estive per la nuova crisi con Belen Rodriguez da cui è lontano da settimane. Tante le indiscrezioni su presunti tradimenti e sui motivi dell'addio, ma al momento né l'uno né l'altra hanno voluto chiarire cosa e quanto ci sia di vero riguardo a una distanza confermata dai contenuti social che li raccontano separati, almeno geograficamente, durante le vacanze estive.