Gilles Villeneuve: la storia vera raccontata in L’aviatore, stasera in prima tv

Stasera, 10 maggio, Rai 2 propone “Gilles Villeneuve, l’Aviatore”, un documentario dedicato al grande pilota canadese di Formula 1. Dalla McLaren agli anni in Ferrari, fino al fatale incidente avvenuto durante le prove del Gran Premio del Belgio, quando aveva 32 anni. Marito di Joann e padre di Jacques, scopriamo qualcosa in più sull’uomo e il pilota.

La storia di Gilles Villeneuve, icona della Formula 1

Gilles Villeneuve nacque a Saint-Jean-Sur-Richelieu, nella regione di Montérégie della provincia del Québec (Canada). Figlio di un accordatore di pianoforti e di una casalinga, da bambino coltivò insieme al fratello Jacques la passione per le gare di motoslitte, tanto da debuttare in questa disciplina - in Canada ben più importante di quanto si possa immaginare qui da noi - a livello professionistico e vincere, nel 1974, un titolo mondiale. Nel frattempo (1970) Gilles sposò Joann Barthe, da cui ebbe due figli, Melanie e Jacques e vinse il primo titolo regionale nella Formula Ford al quale seguì, l’anno successivo, il debutto in Formula Atlantic. Dopo aver vinto dei titoli anche in questa categoria arrivò il momento del grande salto: il 16 luglio 1977 debuttò in Formula 1 con la McLaren al Gran Premio di Gran Bretagna. Con la scuderia trovò alcune difficoltà e nonostante l’evidente talento dovette accontentarsi della terza auto, prima di essere lasciato senza alcun contratto. Tutto ciò giochò a suo favore perché, poco dopo, in cerca di un sostituto per Niki Lauda, arrivò la chiamata della Ferrari.

Il suo primo anno con la Rossa non fu poi così brillante e si ritrovò coinvolto in un famoso e tragico incidente nel Gran Premio del Giappone, che provocò anche le morti di un commissario di gara e un fotografo. Enzo Ferrari lo confermò per l’anno successivo, ma non tutti furono concordi con questa decisione. Anche l'inizio del 1978 sembrava deludente, ma qualcosa presto cambiò. Tutto cominciò con un quarto posto ottenuto in Belgio, seguito dal suo primo podio, a Zeltweg e, soprattutto, la successiva vittoria nel Gran Premio del Canada. Riconfermato dalla scuderia, venne ribattezzato L’Aviatore. Arrivarono le vittorie a Kyalami, Long Beach e alla Race of Champions di Brands Hatch e anche l'affetto dei tifosi era ormai conquistato. Nel 1979 ottenne il suo miglior piazzamento finale stagionale, classificandosi secondo alle spalle del suo compagno di scuderia: il sudafricano Jody Scheckter. I due strinsero un rapporto di stima e amicizia e permisero alla Ferrari di aggiudicarsi il Campionato Costruttori.

Il sabato dell’8 maggio 1982 avvenne il fatale incidente: durante le prove del Gran Premio del Belgio, Gilles urtò la March di Jochen Mass. La sua auto si ribaltò molte volte e le lesioni furono mortali. Una vita bruscamente interrotta da una ineluttabile fatalità. Il nome di Gilles risuona ancora adesso, per tutti gli appassionati di Formula 1 e non solo. Ritenuto un pilota e un uomo leale, altruista e saggio, fu onorato anche da suo figlio Jacques, che due anni dopo la scomparsa del padre comincio la strada che lo portò in Formula 1. Ma questa è un’altra storia.

Dove vedere il documentario in tv e in streaming (martedì 10 maggio)

Il documentario Gilles Villeneuve, l’Aviatore va in onda questa sera, 10 maggio, in prima tv alle 21:20 su Rai 2 e in live streaming e on demand su RaiPlay.