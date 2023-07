Storie di donne al bivio con Monica Setta, da questa sera in tv: le anticipazioni

Parte oggi, mercoledì 5 luglio 2023, dalle 23.30 su Rai 2, il programma "Storie di donne al bivio". Condotto da Monica Setta - e da lei anche ideato - il format prevede per ogni puntata tre racconti al femminile. Le protagoniste del primo appuntamento sono Nancy Brilli, Paola Ferrari e Rosanna Lambertucci.

"Storie di donne al bivio": le anticipazioni del nuovo programma

"Storie di donne al bivio" è un programma ideato e condotto da Monica Setta, da lei scritto insieme a Simone Di Carlo. L'intenzione è quella di fare una trasmissione prettamente "al femminile", dove in ognuna delle sei puntate previste tre donne famose si raccontano come mai avevano fatto fino a questo momento.

In onda il mercoledì in seconda serata su Rai 2, "Storie di donne al bivio" mette al centro della scena donne che sono state capaci di coniugare desideri e obblighi, che non hanno avuto paura del bivio e sono state in grado di affrontare gli impegni professionali e la sfera privata con la medesima forza, necessaria per superare le inevitabili difficoltà.

Nella prima puntata del 5 luglio la Setta incontra Paola Ferrari, che racconta, tra le altre cose, la sua difficile seconda gravidanza, dovuta alla notizia che la bambina avrebbe avuto buone possibilità di nascere sorda e muta; spazio poi all'attrice Nancy Brilli, che dopo una vita fatta di importanti relazioni ha scelto di restare sola; per finire, interviene Rosanna Lambertucci, che, all'età di 77 anni, si racconta a soli due giorni dal suo matrimonio con l'imprenditore Mario Di Cosmo, dopo sette anni di relazione.

Nelle prossime puntate Monica Setta intervista: Simona Ventura, Rita Rusic, Stefania Orlando, Emma D'Aquino, Candida Morvillo, Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Barbara De Rossi, Serena Autieri, Sandra Milo, Nadia Rinaldi e Pamela Prati.

Dopo questo ciclo estivo, “Storie di donne al bivio” avrà, a partire dal prossimo ottobre, altre 10 o 12 puntate, in onda ogni martedì in terza serata su Rai 2. La regia del programma è curata da Fabrizio Cofrancesco.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 luglio 2023)

La prima puntata di “Storie di donne al bivio” va in onda oggi, lunedì 5 luglio 2023, dalle 23.30 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.