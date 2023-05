Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, il film stasera in tv: trama e cast

Il film "Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare" viene trasmesso per la prima volta in chiaro da Canale 5 oggi, 1° maggio 2023, a partire dalle 21.25. Adattamento di un romanzo per ragazzi, la pellicola interpretata dal premio Oscar Geoffrey Rush mescola passato e presente per raccontare la storia di Michael, uomo d'affari in pensione, protagonista, in gioventù, di un salvataggio molto speciale.

“Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare”: trama e cast del film

Michael Kingley è un uomo d'affari di successo in pensione. Un giorno comincia a parlare con sua nipote Maddy di tematiche ambientali. La giovane chiede il suo aiuto quando bisognerà votare una mozione che rischia di danneggiare in modo grave l'eco-sistema di un luogo che ancora conserva caratteristiche incontaminate: Coorong National Park. Per Michael sarà l'occasione di evocare la sua giovinezza trascorsa, orfano di madre, con suo padre Faraway Tom proprio sulle coste dell'Australia Meridionale. Un episodio, in particolar modo segnò la sua giovinezza, donandogli per sempre il soprannome di "Storm Boy": in giovane età aveva salvato un pellicano, ribattezzato Mr. Percival, poi allevato con amore e dedizione. Questa fase di vita quasi rimossa ha in realtà influenzato indelebilmente il futuro di Michael, che deve adesso fare tesoro di quegli eventi per aiutare Maddy e combattere, come può, contro i danni che l'essere umano imprime alla natura selvaggia.

Girato nel 2017 ad Adelaide, e uscito due anni dopo, "Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare" adatta il romanzo di Colin Thiele "Storm Boy", uscito nel 1964 e già al centro di un film datato 1976. Diretto da Shawn Seet, questa nuova versione sposa innanzitutto un genere dove coabitano lo spirito d'avventura, il romanzo di formazione e una morale aggiornata ai nostri tempi: i temi inerenti all'eco-sistema sono d'altra parte cari alle nuove generazioni.

Il cast di "Storm Boy" vede in prima linea l'attore australiano Geoffrey Rush, già Oscar come miglior attore protagonista per "Shine", nel ruolo di Mike 'Storm Boy' Kingley, interpretato nei flashback dal giovane Finn Little. Nel cast troviamo inoltre Jai Courtney (nel ruolo di Tom), Trevor Jamieson (Fingerbone Bill), Morgana Davies (Madeline), David Gulpilil (padre di Fingerbone Bill), Erik Thomson (Malcolm Downer).

Dove vedere “Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare” in tv e in streaming (1° maggio 2023)

Il film “Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare” va in onda su oggi, lunedì 1° maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.