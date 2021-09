Striscia la Notizia 2021, chi sono le nuove Veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Dopo 4 lunghe stagioni, il regno di Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta è ufficialmente concluso. Striscia la Notizia, di nuovo in onda su Canale 5 da lunedì 27 settembre, ha ufficializzato le nuove Veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

Chi sono?

Una bionda e l'altra mora, come vuole la tradizione, entrambe sono ex concorrenti di Amici di Maria. 20enne milanese, Talisa ha partecipato alla 19esima edizione del talent di Maria De Filippi, arrivando fino al serale. La scorsa stagione è tornata alla corte di Amici ma in qualità di ballerina professionista. 22enne di Prato, Giulia ha invece partecipato ad Amici 16, per poi ballare sul palco di Colorado.

Intervistate da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno rivelato le Veline preferite del passato, Elisabetta Canalis e Federica Nargi, per poi confessare cose le hanno detto Mikaela e Shaila, entrate nella Storia di Striscia in quanto Veline più longeve di sempre: "Ci hanno consigliato di goderci ogni momento di questa esperienza. Di superare ogni stanchezza, ogni difficoltà, perché un giorno riguarderemo a questi giorni e ci mancheranno tantissimo, al di là di qualunque fatica avremo fatto. Ogni secondo di Striscia la Notizia varrà come mille sorrisi".

Chi conduce

La 34esima edizione di Striscia la Notizia sarà condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, al loro esordio in coppia dietro il celebre bancone.