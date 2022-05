"Striscia la Notizia non è razzista", Diet Prada chiede scusa (dopo aver perso la causa con Ricci)

Un anno fa Striscia la Notizia fu travolta da accuse di razzismo dopo che Gerry Scotti e Michelle Hunziker avevano fatto il gesto degli occhi a mandorla per lanciare un servizio. I due conduttori, criticati duramente per la parodia, chiesero scusa. Non fece lo stesso Antonio Ricci, che oltre a non giustificarsi per l'accaduto denunciò la pagina Instagram Diet Prada, tra le più inferocite contro il tg satirico di Canale 5.

L'account americano scatenò una vera e propria bufera contro Striscia, accusandola di razzismo. Oggi, un anno dopo, il dietrofront. Dopo la sentenza del tribunale, che dà ragione a Ricci, Diet Prada è stata costretta a pubblicare un post di scuse in cui afferma il contrario di ciò che sosteneva allora: "Striscia la notizia, nei suoi oltre trent'anni di attività, ha tra i suoi temi più cari l'inclusione e la lotta al pregiudizio e ha sempre dimostrato il suo sostegno alla comunità italo-cinese, dedicando tanti servizi contro il razzismo anti-asiatico, ricevendo per questo un pubblico attestato di stima dalla comunità cinese di Milano il 4 febbraio 2020". Infine addirittura il 'gemellaggio': "Diet Prada e Striscia la Notizia detestano il razzismo in tutte le sue forme e sperano che questo episodio contribuisca a una migliore comprensione per tutte le parti coinvolte".

Un'altra battaglia vinta da Antonio Ricci, una sconfitta per il mondo dei social, che da questa vicenda ne esce con una lezione in tasca: lo shitstorm può essere un'arma a doppio taglio.

Il post pubblicato da Diet Prada