Striscia La Notizia, stop per la velina Cosmary Fasanelli: l'annuncio ufficiale, chi la sostituisce

Striscia la Notizia ha comunicato che Cosmary Fasanelli dovrà assentarsi per un breve periodo. La velina mora della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stata colpita da un'indisposizione, ma al momento non sono stati dati ulteriori dettagli sulle cause che la terranno lontana dal bancone più famoso della tv.

La ballerina per il momento sarà sostituita da una collega già conosciuta dal pubblico: Marcia Thereza Araujo Barros, che accompagnerà la bionda Anastasia Ronca durante questo periodo. La modella italo brasiliana, protagonista dell'edizione in corso di Paperissima Sprint, già sostituì la ballerina lo scorso dicembre 2022. "Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa" si legge nel comunicato diffuso da Striscia.

Chi è Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli, 22 anni, originaria della provincia di Brindisi, è cresciuta praticando molti sport e studia danza dall'età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que vales. Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici, un'esperienza che considera molto formativa. Cosmary - che porta il nome della nonna - si definisce solare, umile al limite dell'insicurezza, perfezionista e romantica.