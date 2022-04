Tapiro d'Oro a Massimiliano Allegri (ma non per Ambra)

Amici e fan di Ambra - e perché no, magari Ambra stessa - avranno la loro rivincita. Dopo l'amaro e discusso Tapiro d'Oro consegnato lo scorso ottobre all'attrice per la fine della lunga relazione con Massimiliano Allegri - avvenuta per un presunto tradimento di lui - il beffardo premio arriva anche per l'allenatore della Juventus. Stavolta, però, l'amore non c'entra.

Questa sera, giovedì 4 aprile, a Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna ad Allegri il quarto Tapiro della sua carriera, dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter, che rischia di tagliare definitivamente fuori dalla lotta scudetto i bianconeri.

La reazione di Massimiliano Allegri

"Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia" ammette l'allenatore, che in chiusura dribbla le domande di Staffelli sugli eventuali errori arbitrali nel match contro l'Inter: "Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall'altra".

Le polemiche dopo il Tapiro ad Ambra

Il Tapiro d'Oro consegnato ad Ambra dopo la fine della storia d'amore con Allegri sollevò un polverone. Striscia venne travolta da feroci critiche per essersi presa gioco della sofferenza dell'attrice in un momento così delicato, perfino la ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti fece notare: "Sono andati dalla donna e non dall'uomo". Il tg satirico di Antonio Ricci si è sempre difeso assicurando che il clima goliardico venne colto in primis proprio da Ambra e che "la signora Angiolini fosse consenziente".