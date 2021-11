Addio a Studio Aperto e Tg4? Cosa c'è dietro

Addio a Studio Aperto, Tg4 e SportMediaset. La notizia della chiusura delle tre redazioni giornalistiche, a causa dei bassi ascolti, rimbalza da ore e troverebbe terreno fertile alla luce della situazione 'tagli' che da settimane sembra animare Cologno Monzese. Dunque, pare siano molto vicini i titoli di coda per i due storici tg e la testata sportiva, mentre l'informazione dell'azienda si dividerà fra il Tg5 e TgCom24.

Voci di corridoio, però, smentite da Mediaset. O meglio, chiarite. Per Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset non è prevista nessuna chiusura, fanno sapere fonti dell'azienda diretta da Piersilvio Berlusconi, semplicemente una riorganizzazione interna di tutte le testate giornalistiche in un'ottica di ottimizzazione, ma volti e loghi delle testate resteranno diversificate. L'unico cambiamento visibile sarà il cambio di nome di News Mediaset in TgCom.

Dal Biscione chiariscono anche che i cambiamenti avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Allo stesso tempo, però, negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti.

La tagliola Mediaset

Quella messa in campo da Mediaset in questa stagione sembra una vera e propria tagliola. A capitolare per prima è stata Barbara d'Urso, che quest'anno si è vista togliere Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, ma anche ridurre drasticamente il suo Pomeriggio Cinque. Destino ancora più amaro per Francesco Oppini, a cui è stato cancellato il programma Panchinari, su Mediaset Infinity, dopo appena due puntate, e per Aurora Ramazzotti e Alvin, che hanno detto addio al loro Mistery Land dopo il flop delle prime settimane.