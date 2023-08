Studio Battaglia 2: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

"Studio Battaglia" è la versione italiana della serie britannica "The Split". Interpretata da un ricco cast e prevalentemente basato su figure femminili, la fiction di Rai 1 narra le vicende della famiglia Battaglia, composta da tre sorelle e dalla madre Marina, strettamente legate ad ambienti legali. Scopriamo cosa succede nella seconda annata della serie.

Quando inizia Studio Battaglia 2

La seconda stagione della serie "Studio Battaglia" andrà in onda nel corso del primo semestre del 2024. La Rai non ha ancora comunicato la data precisa della messa in onda delle puntate, ma potrebbe puntare, indicativamente, a un periodo analogo a quello della prima stagione, trasmessa dal 15 marzo al 5 aprile 2022.

Studio Battaglia 2: numero di puntate

"Studio Battaglia 2" avrà un totale di sei episodi, trasmessi nel corso di tre prime serate televisive. Ricordiamo che la prima stagione della serie è invece composta da otto episodi, andati in onda in quattro prime serate tv.

Trama e anticipazioni

Le sorelle avvocate Anna e Nina tornano, nella seconda stagione della serie, a lavorare al fianco della madre Marina, nello Zander Battaglia (ex Studio Zander): Marina non sembra dunque propensa a rispettare i patti, che la volevano defilata una volta chiuse le ultime cause in programma. La serie segue parallelamente le vite delle tre sorelle Battaglia, rappresentanti di altrettante età e personalità. La sorella minore Viola si è appena sposata e vorrebbe allontanarsi dalla sua famiglia di origine. Anna, che nel finale della scorsa stagione si era lasciata andare nei confronti di Massimo, dovrà fare i conti con la sua famiglia, il marito Alberto e i due figli, e capire cosa vuole davvero dalla vita. Anche Nina sarà messa di fronte a scelte non facili. In ogni episodio della serie si affronta un caso legale di cui si dovrà occupare lo Studio Zander Battaglia. Le anticipazioni dicono che Anna dovrà occuparsi di un caso di separazione legale, dove rappresenterà la chef-influencer “Michela in famiglia”, contro il marito Corrado.

Cast e personaggi

Il cast di "Studio Battaglia" dovrebbe essere confermato in blocco. Ritroviamo, dunque (attori e rispettivi ruoli):



Barbora Bobuova (Anna Battaglia in Casorati)

Lunetta Savino (Marina Di Marco)

Miriam Dalmazio (Nina Battaglia)

Giorgio Marchesi (Massimo Munari)

Marina Occhionero (Viola Battaglia)

Carla Signoris (Carla Morini in Parmegiani)

Thomas Trabacchi (Alberto Casorati)

Massimo Ghini (Giorgio Battaglia)

Studio Battaglia 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di "Studio Battaglia" andrà onda in prima visione assoluta su Rai 1. Gli episodi della serie saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.