Studio Battaglia, le anticipazioni dell'ultima puntata

Arriva il finale di stagione di Studio Battaglia, una delle novità del panorama fiction di casa Rai. Il legal drama che gira attorno alle storie personali e di lavoro delle protagoniste del più prestigioso studio di avvocate divorziste di Milano si chiude stasera – martedì 5 aprile - con il settimo e l’ottavo episodio: come si concluderanno le vicende della famiglia

Battaglia?

La trama generale

La fiction, diretta da Simone Spada, è l'adattamento italiano della serie britannica The Split e segue le vicende delle donne Battaglia: Marina, proprietaria dello studio legale, e le sue figlie Anna, Nina e Viola. Tra casi scottanti da risolvere, arringhe alla sbarra e intrigate

vicende sentimentali, le protagoniste in ogni puntata portano avanti le loro battaglie professionali e personali, mantenendo sempre un solido legame familiare e - soprattutto - una invincibile ironia, la dote che le accomuna e le aiuta a restare in piedi anche nei momenti più complicati.

Studio Battaglia: anticipazioni ultima puntata

Giunge finalmente l'ora dell'udienza per la separazione Parmegiani, il caso sul quale le avvocate Battaglia lavorano assiduamente sin dalla prima puntata della serie. Anna (Barbora Bovulova) vince la causa, ma sua madre Marina (Lunetta Savino) spiazza tutti annunciando di voler vendere lo studio legale della famiglia. Intanto Viola (Marina Occhionero) si prepara alle nozze e Nina (Miriam Dalmazio) conosce quello che potrebbe essere il suo nuovo amore. Giunge, poi, anche per Anna il momento di fare chiarezza definitiva nella sua vita sentimentale: chi sceglierà tra Alberto e Massimo?

Dove vederlo stasera in tv (martedì 5 aprile)

Studio Battaglia va in onda questa sera in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono disponibili anche in diretta streaming e successivamente on-demand su RaiPlay.