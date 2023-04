Succession, da stasera in tv la quarta e ultima stagione: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 3 aprile 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic, la quarta e ultima stagione di "Succession", apprezzatissima serie che racconta la saga familiare dei Roy, proprietari di una media corporation di straordinaria importanza. Leggiamo le anticipazioni, la trama e il cast dell'atto finale di questa serie.

Succession 4: le anticipazioni

Creata da Jesse Armstrong, "Succession" è una serietelevisiva celebrata all'unanimità dalla critica e, in assoluto, tra le più premiate degli ultimi anni. Basti pensare che questo lavoro ha avuto ben 48 nomination agli Emmy (gli Oscar per la televisione), vincendo 13 premi, compresi quelli per la Miglior serie drammatica, sia per la seconda che per la terza stagione. La serie segue le vicende della famiglia Roy, formata da Logan, la moglie Marcia e i quattro figli, avuti da differenti matrimoni: Kendall, Siobhan, Roman e Connor. La famiglia controlla la Waystar-Royco, una enorme media corporation, che vanta stampa, reti televisivi e anche parchi a tema.

Le anticipazioni dicono che la quarta e ultima stagione parte dalla imminente vendita della media company Waystar-Royco a Lukas Matsson, visionario del tech. Essendo una vendita di dimensioni enormi - destinata a fare la storia del settore di riferimento - provoca tra i Roy inevitabili e grandi contrasti familiari. Ciascun membro della famiglia comincia a pensare a come sarà il futuro individuale e collettivo in uno scenario che li vedrà comunque molto ridimensionati. La lotta per il potere non solo non si placherà, ma diventerà invece ancora più forte.

Il ricchissimo ed eccezionale cast della quarta stagione è composto da: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domi?czyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter Jones, Juliana Canfield e Jeannie Berlin. Tra le new entry la più significativa è quella di Alexander Skarsgård.

La quarta e ultima stagione di "Succession" è formata da dieci nuovi episodi, trasmessi da Sky Atlantic nel corso di altrettanti lunedì.

Dove vedere "Succession 4" in tv e in streaming (3 aprile 2023)

La prima puntata della quarta stagione di "Succession" va in onda lunedì 3 aprile 2023 a partire dalle 21.15 su Su Sky Atlantic (canale 110). La serie è visibile anche su Now, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.