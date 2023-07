Sulle ali della musica, stasera su Rai 1: la vera storia Antonia Brico

Rai 1 propone oggi, sabato 1° luglio 2023, a partire dalle 21.25 il film "Sulle ali della musica". Storia di Antonia Brico, nota per essere stata la prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica. Ripercorriamo in sintesi la sua vita, dalla nascita (1902) in Olanda agli Stati Uniti d'America, raggiunti in tenera età, fino alla scomparsa avvenuta nel 1987.

Sulle ali della musica, la vera storia dietro al film

Antonia Louisa Brico nasce a Rotterdam (Olanda) il 26 giugno 1902 da una madre non sposata e in un secondo momento riceve il nome di Wilhelmina Wolthuis dai suoi genitori adottivi. Con questi ultimi si trasferisce negli Stati Uniti nel 1906. Prodigio della musica, suona il piano e dirige alcune orchestre quando è ancora giovane. L'esperienza all'Università della California di Berkeley le porta la laurea (nel 1923) e alcune importanti conoscenze. Nel 1929 si guadagna il Master in direzione d'orchestra alla Universität der Künste di Berlino

Il debutto della Brico come direttrice d'orchestra avviene, a livello professionale, nel 1930, con la Berliner Philharmoniker. Seguono a ruota le collaborazioni con la San Francisco Symphony e con la Philharmoniker Hamburg. Nel 1934 viene nominata direttrice della Women's Symphony Orchestra, che nel 1939 comincia ad accogliere anche uomini e viene rinominata Brico Symphony Orchestra.

Nel 1938 diventa la prima donna a dirigere la New York Philharmonic e, poi, è protagonista di un lungo tour in Europa, sia da pianista che come direttrice d'orchestra. Nel corso della sua vita diventa maestra di musicisti poi molto importanti, come Donald Loach, Judy Collins, James Erb e Karlos Moser.

Antonia Brico muore nel 1987 all'età di 87 anni. Malata già da tempo, si spegne nella casa di cura Bella Vita Towers, a Denver.

Produzione olandese e belga del 2018, il film "Sulle ali della musica" (titolo originale: "De dirigent") è diretto da Maria Peters e interpretato da Christanne de Bruijn nella parte della protagonista. La pellicola si concentra sulla giovinezza della Brico, sottolineandone la componente femminista ma lasciando anche spazio alla sfera sentimentale.

Dove vedere Sulle ali della musica in tv e in streaming (1° luglio 2023)

Il film "Sulle ali della musica" va in onda oggi, sabato 1° luglio 2023, a partire dalle 21:25 su Rai 1 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.