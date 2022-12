“Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara”, stasera in tv la prima parte: le anticipazioni

In onda in due parti (1 e 8 dicembre) sul canale Nove, “Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” racconta uno dei più terribili casi di cronaca italiana degli ultimi decenni. Vicenza mediaticamente molto discussa, viene illustrata da questo lavoro in tutta la sua tragica complessità.

“Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” : le anticipazioni

Il ciclo “Nove racconta” affronta in due puntate il tragico caso di Yara Gambirasio. In onda l’1 e l’8 dicembre in prima serata, il documentario affronta una delle pagine più atroci della cronaca nera del nuovo millennio. Durante il pomeriggio del 26 novembre del 2010 Yara, tredicenne di Brembate (Bergamo), scomparve. Iniziò, da quel momento, un calvario fatto di ricerche, speranze, false piste (il fermo di Mohammed Fikri), il ritrovamento del cadavere (26 febbraio 2011), le prove del DNA, l’arresto dell’allora 44enne Massimo Bossetti (che si è sempre dichiarato innocente), le ricostruzioni dell’omicidio, la condanna dell’uomo all’ergastolo (1° luglio 2016).

Una storia atroce che ha avuto una enorme attenzione mediatica. La docuserie in due puntate “Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” narra tutto ciò che c’è da sapere su questa agghiacciante vicenda.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 1° dicembre 2022)

“Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” va in onda oggi, giovedì 1° dicembre, in prima serata su Nove, a partire dalle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.