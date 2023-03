Supereroi, il film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca stasera in tv: trama e cast completo

Il film "Supereroi" viene trasmesso per la prima volta in chiaro da Canale 5 stasera, 28 marzo 2023, a partire dalle 21.25. Adattando un suo romanzo, Paolo Genovese dirige Alessandro Borghi e Jasmine Trinca in una vicenda che, tra commedia e melodramma, racconta dieci anni di vita di Marco e Anna: una storia d'amore burrascosa e ricca di alti e bassi.

“Supereroi”: trama e cast del film

Il film racconta i dieci anni della relazione tra Marco e Anna. Lui è un insegnante di fisica dall'indole romantica, lei una fumettista e, anche a causa del critico rapporto con la madre Elena, è spesso scorbutica. I primi anni sono quelli più armoniosi, ma quando la storia dovrebbe prendere una piega più seria e matura, Anna viene assalita dalle incertezze e non accetta di andare a vivere con il fidanzato, spingendolo ad accettare un lavoro in Danimarca. Quando l'uomo è colpito da un infarto e operato da una cardiologa, sua ex compagna, la coppia si riavvicina, ma la pesantezza della vita quotidiana sembra avere nuovamente la meglio. Una malattia però colpisce Anna e a quel punto la coppia viene messa nuovamente al bivio, dovendo prendere decisioni importanti e forse definitive.

Noto soprattutto per il film "Perfetti sconosciuti", il regista Paolo Genovese ha al suo attivo anche alcuni romanzi: nel 2020 esce per Einaudi il suo libro dal titolo "Supereroi"; prontamente diventato anche un film da lui stesso diretto e uscito nelle sale cinematografiche il 23 dicembre del 2021 e adattato insieme a Rolando Ravello e Paolo Costella. I generi di riferimento sono quelli della commedia e del melodramma incastrati in una struttura temporale che alterna vertiginosamente il presente e il passato, con un'ovvia celebrazione dell'amore. Il titolo deriva dall'alter ego immaginario della protagonista, intenta a rappresentare Anna alle prese con alcune prove d'amore "supereroistiche". I personaggi principali sono interpretati da Alessandro Borghi (Marco) e Jasmine Trinca (Anna), ma il cast è composto da diversi volti noti: Greta Scarano (Pilar); Elena Sofia Ricci (Elena); Vinicio Marchioni (Vittorio); Linda Caridi (Tullia); Flavio Parenti (Gigi); Beppe Severgnini (editore).

Dove vedere “Supereroi” in tv e in streaming (28 marzo 2023)

Il film “Supereroi” va in onda su oggi, martedì 28 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.