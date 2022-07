Superman & Lois: tutto sulla serie tv questa sera su Italia 1

Al via oggi, 16 luglio, alle 21.20 su Italia 1, “Superman & Lois” racconta la vita del celebre supereroe adottando un punto di vista inedito: conosciamo il Clark Kent supereroistico, ma lo vediamo anche alle prese con la moglie, i figli adolescenti e i problemi della vita quotidiana. Leggiamo qualche informazione su questa serie.

Superman & Lois: trama e anticipazioni

Superman è tra i supereroi per antonomasia: nato nel 1933, è stato amato nel corso del tempo da più generazioni di spettatori. Dai primi fumetti per la DC ai recenti adattamenti cinematografici, la sua icona ha attraversato il tempo e lo spazio. In onda su Italia 1 a partire da sabato 16 luglio, alle ore 21.20, la serie televisiva statunitense “Superman & Lois” adotta un punto di vista anomalo rispetto a quelli generalmente applicati alla sua figura. Clark Kent – questo il nome di colui che si cela dietro alla maschera dell’eroe – vive con la moglie Lois Lane e con i loro figli.

Dopo aver combattuto alcuni nemici a Metropolis, la coppia fa ritorno a Smallville. I figli della coppia sono i gemelli Jonathan e Jordan. Dai caratteri molto diversi, i ragazzi inducono i genitori ad una inevitabile domanda: erediteranno oppure no i superpoteri di famiglia? Ma per Clark incombono molti altri problemi: nella prima puntata della serie deve affrontare in un solo colpo la perdita della madre adottiva e quella del proprio lavoro. La prima stagione della serie è composta da 15 episodi; Italia 1 ne trasmette 3 per serata. Clark Kent/ Superman è interpretato da Tyler Hoechlin, mentre Lois Lane ha il volto di Elizabeth Tulloch.

Dove vedere Superman & Lois in tv e in streaming (sabato 16 luglio 2022)

La serie televisiva “Superman & Lois” va in onda a partire da oggi, 16 luglio, su Italia 1 alle 21.20 e in diretta streaming e on demand sulla piattaforma MediasetPlay.