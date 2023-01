Sanremo 2023, da Pelù a Renga: chi sono i superospiti sul palco esterno di Piazza Colombo

Tra le tante novità di questa edizione di Sanremo c'è anche un profilo TikTok che proprio oggi Amadeus ha inaugurato con un messaggio di saluto agli utenti. Video di repertorio, highlights, contenuti inediti e di backstage con i protagonisti del Festival arricchiranno la piattaforma da adesso e per tutto il periodo della kermesse, veicolata dall'hashtag #sanremo2023 sempre più digitata via via che si avvicina la data di inizio del 7 febbraio.

E proprio su TikTok Amadeus ha annunciato i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo a Sanremo in collegamento tutte le sere con l’Ariston durante la settimana del Festival: Piero Pelù, la coppia Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Parallelamente alla gara, dunque, ci saranno altre incursioni di artisti che parteciperanno, seppur in maniera collaterale al Festival. Sulla nave Costa Smeralda, ad esempio, ci saranno Salmo, Gué Pequeno, Takagi & Ketra, e anche Fedez, presente alla kermesse non solo come marito della coconduttrice Chiara Ferragni, ma anche come cantante.