SuperQuark 2022: anticipazioni del 27 luglio

Oggi, 27 luglio, va in onda la quarta puntata stagionale di Superquark. In compagnia di Piero Angela, andiamo alla scoperta di una banca del tessuto cutaneo e del gioco di seduzione tra animali d’acqua dolce. Alberto Angela ci porta in Groenlandia, mentre le rubriche svariano dalle fake news agli alimenti, dalla storia alla fisica. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni della puntata (27 luglio 2022)

La quarta puntata stagionale di "SuperQuark" offre un altro blocco del documentario della BBC sul gioco della seduzione: stavolta ci si immerge negli habitat d’acqua dolce, di fondamentale importanza per milioni di creature per trovare un compagno. Il programma di Piero Angela si introduce nella Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Barbara Bernardini e Marco Visalberghi si occupano del Tree Talker, un vecchio sistema di ricerca che ha l’obiettivo di entrare in contatto con alberi e foreste di tutto il mondo, con l’intento di raccogliere informazioni fondamentali per il loro benessere.

Alberto Angela si avventura invece tra i giganti Iceberg della Groenlandia, in uno scenario unico al mondo. A 53 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna la trasmissione fa il punto della situazione sui progetti delle agenzie spaziali, sottolineando l’importante ruolo dell’Italia nel progettare futuri viaggi lunari. Per le rubriche settimanali di “Superquark”, ritroviamo: in “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi ci indica quali sono i cibi che meglio riescono a sostituire il latte e la carne; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero ci illustra l’incoronazione di Napoleone; in “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro ci spiega il concetto di “macchina del fango”; in “L’esperimento” il fisico Paco Lanciano va alla scoperta dei mooni. Dopo la puntata “Superquark Natura” con il tema “gli ambienti più estremi”.

Dove vedere SuperQuark 2022 (27 luglio 2022)

La nuova puntata di SuperQuark va in onda mercoledì 27 luglio alle 21.25 su Rai 1. Le puntate del programma sono visibili anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.