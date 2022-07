Alberto e Piero Angela insieme: la novità di SuperQuark 2022 questa sera in tv

Al via oggi, mercoledì 6 luglio, su Rai 1 la nuova edizione di SuperQuark. Condotto da Piero Angela, lo storico programma si avvale di suo figlio Alberto come inviato speciale e di un cast di prestigiosi ospiti. Andiamo alla scoperta degli argomenti che ci verranno proposti nel corso della prima puntata.

SuperQuark 2022: format e conduttore

In onda dal 1995, SuperQuark è ormai un classico della televisione italiana. Piero Angela è ancora una volta l’indiscusso padrone di casa del programma, capace di affrontare una sterminata quantità di argomenti, con immutata curiosità e il compito di saper comunicare a tutti – e dunque con un linguaggio semplice – concetti non sempre facili da districare. Nelle vesti di inviato torna Alberto Angela, in trasferte straordinarie.

Anticipazioni puntata (6 luglio 2022)

Questa nuova edizione comincia con il primo episodio di una serie della Bbc: “Il gioco della seduzione”, un racconto che va dal corteggiamento alla riproduzione. Alberto Angela fa tappa a Roma, dove si trova La Polledrara, un importante sito della preistoria, cimitero degli elefanti antichi. Segue poi un servizio sul mal di testa, problema che affligge milioni di persone. Salto successivo al Lens di Firenze, dove si studia la luce. E inoltre: tappa sull’Isola di Montecristo; focus dedicato al mondo delle Sim: in che modo tracciano gli utenti nelle grandi metropoli? Nutrito anche il cast di prestigiosi esperti, ognuno dei quali responsabile di specifiche rubriche: Alessandro Barbero ci parlerà di storia, Elisabetta Bernardi di scienza in cucina, Massimo Polidoro si occuperà di fake news scientifiche, Emmanuele Jannini di sessualità.

Dove vedere SuperQuark 2022 (dal 6 luglio)

La nuova edizione di SuperQuark va in onda il mercoledì alle 21.25 su Rai 1, a partire dal 6 luglio. Gli appuntamenti con il programma sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.