SuperQuark 2022, le anticipazioni della puntata di stasera

In onda oggi 10 agosto su Rai1, la quinta puntata stagionale di Superquark affronta complessi argomenti come la tiroide, le microplastiche e la chimica computazionale. Per le rubriche del programma si parla del trapianto di microbiota e dell’odio che troppo spesso si manifesta nel mondo virtuale. Leggiamo le anticipazioni della serata.

SuperQuark, le anticipazioni della puntata di stasera

Come di consueto, anche la nuova puntata di “Superquark” si apre con il nuovo episodio della docu-serie targata BBC sul tema della seduzione. Si parla nello specifico di specie animali “sfortunate”: quelle che hanno scarse possibilità di corteggiamento e riproduzione. Focus poi su un argomento importante per il pubblico: la tiroide, una ghiandola tanto piccola quanto importante. Scopriamo dunque il suo funzionamento di autoregolazione e, grazie ad un servizio di Barbara Bernardini, approfondiamo il tema della produzione degli ormoni. Quest’ultima ci illustra anche gli studi della chimica computazionale, dedita a creare nuove molecole e farmaci, testandoli in brevi quantità di tempo. Andiamo poi alla scoperta del sito di Roccapelago, dove sono state ritrovate alcune mummie, lì presenti mediante una conservazione naturale della comunità, sepolte tra la seconda metà del ‘500 e il ‘700. Marco Visalberghi si è recato al lago di Bracciano per spiegare le microplastiche, in compagnia di un gruppo di ricercatori. Barbara Galavotti e Daniela Franco hanno invece realizzato un reportage da Parma, dove i RIS e i ricercatori dell’Università hanno studiato le reali cause alla base della prematura morte dell’importante condottiero Alessandro Farnese. Ricche e sempre interessanti le varie rubriche del programma: per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi dialoga con Paola Toscano sul trapianto di microbiota; il professor Alessandro Barbero per “Dietro le quinte della storia” narra degli animali decorati al valore; Massimo Polidoro affronta nella sua rubrica “Psicologia di una bufala” il complesso tema dell’odio diffuso nel mondo del web. La serata si chiude con Superquark natura con lo speciale “Le sfide impossibili”, episodio della serie"I segreti della sopravvivenza".

Dove vedere SuperQuark 2022

