SuperQuark 2022: anticipazioni del 20 luglio

Oggi, 20 luglio, va in onda una nuova puntata di Superquark. Piero Angela introduce un altro capitolo dedicato al mondo della seduzione. Tra gli argomenti della puntata si va dai microchip alle lesioni del midollo spinale, dai cibi in scatola ai vulcani. Grande ritorno di Alberto Angela, con un servizio dall’isola di Procida. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Anticipazioni della puntata (20 luglio 2022)

Terza puntata stagionale di 'SuperQuark', che propone un altro capitolo del documentario targato BBC sul gioco della seduzione: dominio, gioco di squadra, spettacoli, ingegnosi stratagemmi. Da Papua Nuova Guinea alla Malesia fino al Sud Est Asiatico: assistiamo, tra le altre cose, a una danza di corteggiamento mai vista da parte di un fagiano. Grande attesa per il servizio di Alberto Angela che ci mostra la splendida isola di Procida, capitale europea della cultura 2022. Per il capitolo dedicato alla salute il programma di Piero Angela ci parla della lesione del midollo spinale e della fase di guarigione da infortuni anche molto seri. In visita all’IIT di Milano Barbara Gallavotti e Rita Antonelli si occupano di microchip. Andiamo poi in Nord America, per vedere lo scoiattolo grigio. Dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si parla di vulcani e terremoti, dove si studiano le dinamiche di fenomeni naturali che nel corso della storia sono stati protagonisti di distruzioni considerevoli. Tante e ricche le rubriche proposte da Angela: in “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi si occupa dei cibi in scatola; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero parla della scomunica dei gatti; in “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro si occupa della disinformazione in guerra; in “Questione di ormoni” il professor Jannini parla della delicata questione della depressione post parto. Dopo la puntata, a “Superquark Natura” si parla degli Oceani.

Dove vedere SuperQuark 2022 (20 luglio 2022)

La nuova puntata di SuperQuark va in onda mercoledì 20 luglio alle 21.25 su Rai 1. Le puntate del programma sono inoltre visibili in streaming (in diretta e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.