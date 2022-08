SuperQuark 2022: anticipazioni del 3 agosto

Oggi, 3 luglio, va in onda la quarta puntata stagionale di Superquark. Come di consueto, grande e variegato il ventaglio di argomenti proposti: andiamo alla scoperta di una banca del tessuto cutaneo, del gioco di seduzione tra animali d’acqua dolce e dei viaggi lunari. Alberto Angela ci conduce in Groenlandia, Tante anche le rubriche fisse introdotte da Piero Angela. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni della nquarta puntata (3 agosto 2022)

Le puntate di 'SuperQuark' hanno subìto degli slittamenti a causa della crisi di governo. Ma niente timore per i fan del programma di Piero Angela: prevista inizialmente per la scorsa settimana, la messa in onda della quarta puntata stagionale è slittata ad oggi. Innanzitutto si parte dal nuovo episodio del documentario della BBC sul gioco della seduzione: protagonista di questo blocco è l’habitat d’acqua dolce, di eccezionale importanza per milioni di creature vogliose di trovare un compagno. Le telecamere di “Superquark” si introducono poi nella Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Barbara Bernardini e Marco Visalberghi ci spiegano in modo dettagliato il Tree Talker, un vecchio sistema di ricerca che ha lo scopo di entrare in contatto con alberi e foreste di tutto il mondo, con l’obiettivo di raccogliere informazioni fondamentali per il loro benessere. Alberto Angela sbarca tra i giganti Iceberg della Groenlandia, in uno scenario che lascia senza fiato. A 53 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna il programma fa il punto della situazione sui progetti delle agenzie spaziali, con un focus sul ruolo dell’Italia nel progettare futuri viaggi lunari. Per le rubriche settimanali di “Superquark”, troviamo ancora una volta: “Scienza in cucina”, con la dottoressa Elisabetta Bernardi che ci spiega quali sono i cibi che meglio riescono a sostituire il latte e la carne; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero ci informa sull’incoronazione di Napoleone; in “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro approfondisce il concetto di “macchina del fango”; in “L’esperimento” il fisico Paco Lanciano va alla scoperta dei mooni. Dopo la puntata per “Superquark Natura” ci vengono indicati “gli ambienti più estremi”.

Dove vedere SuperQuark 2022 (3 agosto 2022)

La quarta puntata di SuperQuark va in onda mercoledì 3 agosto alle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.