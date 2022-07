SuperQuark torna stasera in tv: le anticipazioni

In onda questa sera su Rai 1, la seconda puntata stagionale di Superquark continua la sua esplorazione del mondo della seduzione. Nei servizi vediamo approfondimenti sulla maculopatia senile, sull’archeologia sperimentale e sul funzionamento dei nuovi droni. Tanti altri i temi trattati e molti gli ospiti illustri. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Anticipazioni puntata (13 luglio 2022)

Nel corso della nuova puntata di SuperQuark, Piero Angela introduce la seconda parte del documentario sulla seduzione targato BBC. Vediamo, tra gli altri, un giovane struzzo della Namibia confrontarsi con le prime esperienze amorose, uno stallone di una mandria di zebre che protegge il suo harem e un ragno che 'trucca' i suoi regali per fare bella figura. Il programma si sposta al San Raffaele di Milano, dove Barbara Gallavotti e Paolina Montanari offrono un approfondimento sulla maculopatia senile. Il servizio successivo è in un villaggio dell’epoca Carolingia in Toscana, dove si applica l’archeologia sperimentale. Dal Politecnico di Zurigo Giovanni Carrada e Daniela Franco mostrano il funzionamento dei nuovi droni. Paolo Magliocco e Paola Toscano dialogano con il professor Vincenzo Levizzani dell’Isac-Cnr sulle caratteristiche delle nuvole e sulla pioggia. Focus sulla Gingko Bioworks, che opera nel campo della biologia sintetica. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni illustrano il metodo per riprogrammare le cellule per trasformarle nelle 'fabbriche' pulite del futuro. Gli ospiti di Piero Angela sono: Elisabetta Bernardi, Alessandro Barbero, Massimo Polidoro, Emmanuele Jannini. In coda alla puntata vediamo “Superquark Natura”: al centro della puntata troviamo il Sole.

Dove vedere SuperQuark 2022 (13 luglio 2022)

La nuova puntata di SuperQuark va in onda mercoledì 13 luglio alle 21.25 su Rai 1. Le puntate del programma sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.