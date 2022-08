L'ultimo saluto della Rai a Piero Angela: questa sera in tv SuperQuark

La Rai ha comunicato un cambio di programmazione per rendere omaggio a Piero Angela. Un ultimo saluto con uno dei suoi programmi più amati e seguiti: SuperQuark. Quindi questa sera, 13 agosto, alle 21:25 andrà in onda la puntata dello show che era in programma per la prossima settimana, ovvero per mercoledì 17.

E proprio dai profili social di SuperQuark è stata condivisa la sua lettera d'addio, in cui sempre con un approccio scientifico saluto il suo pubblico: "Mi spiace non essere più con voi, ma la natura ha i suoi ritmi".

Speciale SuperQuark questa sera su Rai1

Questa sera alle 21:25 su Rai1 andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione di Superquark. Il primo episodio del programma è andata in onda il 6 luglio, la prossima era in programma il 17 agosto, ma è stata anticipata a stasera prendendo il posto di The Voice Senior.

Il programma, con la vecchia programmazione, doveva terminare il 31 agosto, ma a seguito della morte di Angela la Rai dovrà decidere cosa fare delle restanti due puntate. Forse realizzerà un'introduzione da mandare in onda prima dei restati appuntamenti, ancora non è dato saperlo, ma sicuramente il suo ultimo lavoro, testamento di ben 70 anni di carriera, manterrà la sua programmazione.