"Supervivientes tradotto in italiano e trasmesso da Mediaset in prima serata"

L'indiscrezione sulla messa in onda in Italia della versione italiana dell'Isola dei Famosi circola a qualche giorno dalla conclusione del reality condotto da Ilary Blasi

Manca poco meno di una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi, ma il pimpante mondo dell’avventuroso reality potrebbe proseguire ancora nella versione spagnola debitamente tradotta e trasmessa in prima serata. A lanciare la curiosa indiscrezione è stato Santo Pirrotta: “Il prossimo 7 giugno finirà l’edizione de L’Isola dei Famosi, ma per la prima volta – non era mai successo – Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes con Valeria Marini, è stata proprio lei a suggerire questa idea”, ha raccontato il giornalista nel programma Ogni Mattina: “Supervivientes lo vedremo quindi su Mediaset in prima serata. Potremo così vederla insieme a Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca”.

Il riferimento è ai due concorrenti italiani, Gianmarco Onestini (fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca) che ha già partecipato ad un Grande Fratello Italiano nel 2018 per poi partecipare e vincere lo spinoff del Gran Hermano Vip nel 2020, intitolato El tiempo del Descuento, e Valeria Marini, eliminata nella puntata in onda ieri, 31 maggio.

Per il momento la possibilità di vedere ancora naufraghi alle prese con prove, nomination, liti e lacrime nostalgiche anche nelle settimane estive resta solo una voce che non trova ancora alcuna conferma o smentita. Intanto, a breve su Canale 5 partirà il tradizionale reality dei sentimenti che tiene compagnia ai telespettatori nel mese di luglio, Temptation Island: se il palinsesto serale sarà occupato ulteriormente da un altro programma basato sulla ‘vita vera’ dei suoi protagonisti è tutto da vedere…