Perché non va in onda Tagadà con Tiziana Panella

Tagadà di Tiziana Panella non va in onda. Stop forzato per la trasmissione a causa di alcune misure preventive dovute all'emergenza coronavirus. Tre giorni fa la giornalista napoletana aveva accolto tra i suoi ospiti in studio Maurizio Giannini, direttore del quotidiano 'La Stampa', poi risultato positivo al tampone.

A renderlo noto è lo stesso account Twitter del programma di La7. "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari - si legge nel tweet di La7 - oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella".

Intanto Giannini ha rassicurato il pubblico circa le sue condizioni di salute: "Non ho febbre ma tosse, dolori al diaframma e senso di oppressione al torace".

