Tailor Made - Chi ha la stoffa?, stasera in tv: le anticipazioni (5 ottobre 2022)

In onda su Real Time, va in onda questa sera il quarto appuntamento del talenti sul mondo della sartoria. Tommaso Zorzi presenta le tre prove della puntata: il tubino, il corredo vintage della nonna, l’abito da Disco-Diva. A giudicare i concorrenti sono le esperte Elide Morelli e Cristina Tardito.

Tailor Made - Chi ha la stoffa?: anticipazioni del 5 ottobre

Quarta puntata per il talent show tratto dal format britannico “The Great British Sewing Bee”. Condotto da Tommaso Zorzi, il programma ha visto nel precedente episodio l'eliminazione di due concorrenti: Nagu e Daniele. Anche questo nuovo appuntamento vede lo schema che abbiamo imparato a conoscere. Ad essere rimasti in gara sono sei talentuosi sarti amatoriali pronti ad affrontare tre nuove prove: il concorrente che vince la prima prova - quella tecnica, che in questa puntata ha come tema "il tubino" - può scegliere i capi del corredo per il secondo step e utilizzare 5 minuti extra rispetto ai suoi avversari. La seconda prova della puntata di oggi, quella della trasformazione, è dedicata a "Il corredo vintage della nonna" (composto, tra le altre cose, da centrini, cappelli, foulard, giacche). Il vincitore della seconda prova può chiedere un aiuto da parte di uno dei giudici. La terza sfida della puntata odierna ha come tema "l'abito da Disco-Diva". Al termine della terza prova, il migliore è immune dall'eliminazione ed è promosso alla puntata successiva. Tutti gli altri devono essere giudicati delle giudici Elide Morelli e Cristina Tardito. In base al rendimento delle prove della puntata le due decidono chi deve immediatamente lasciare la competizione.

Dove vedere “Tailor Made” in tv e in streaming (5 ottobre 2022)

La quarta puntata di “Tailor Made - Chi ha la stoffa?” va in onda a partire il 5 ottobre 2022 su Real Time (canale 31) e sul sito ufficiale del canale. Lo show è visibile sulla piattaforma Discovery + per gli abbonati al servizio.