Tailor Made - Chi ha la stoffa?, le anticipazioni della puntata di stasera

Real Time trasmette nella prima serata di mercoledì 12 ottobre la semifinale del talent dedicato al mondo della sartoria: Tailor Made - Chi ha la stoffa?. Condotto da Tommaso Zorzi, affiancato da due esperte del settore, Elide Morelli e Cristina Tardito, questo episodio decreta i finalisti della prima edizione del programma.

Tailor Made - Chi ha la stoffa?, anticipazioni puntata stasera

Condotta da Tommaso Zorzi, la quinta puntata di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?” segna un momento cruciale per i concorrenti del talent show dedicato al mondo della sartoria. Quella che vedremo questa sera, 12 ottobre, su Real Time è infatti la semifinale di un percorso che si avvia dunque alla conclusione. Mentre Elisa è stata dichiarata la migliore della prova “su misura”, nella scorsa puntata Giovanni è stato ritenuto dalle giudici Elide Morelli e Cristina Tardito il peggiore e ha dovuto abbandonare la gara.

Nell’odierno appuntamento ritroviamo i cinque concorrenti rimasti che, come di consueto, devono affrontare delle prove complicate ma necessarie per accedere alla finalissima. La prima prova, quella incentrata sulla tecnica, è la "Jumpsuit" (ovvero la tuta). Il vincitore di questo step sceglie poi la box che preferisce. I concorrenti sono poi chiamati alla la prova di trasformazione, in questo episodio basata sui Box di nazionalità diverse (contenenti stoffe, vestiti, maglie, camicie). Il vincitore di questa prova si avvale per il successivo step di dieci minuti in più rispetto ai suoi avversari e può inoltre usufruire di un aiuto da parte di uno dei giudici. Questa terza prova, quella “su misura”, è in questa puntata dedicata a "Il bomber". Sul finale della puntata la Morelli e la Tardito decretano i nomi dei finalisti e quello del concorrente eliminato.

Dove vedere “Tailor Made” in tv e in streaming

La quinta puntata di “Tailor Made - Chi ha la stoffa?” va in onda mercoledì12 ottobre 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile sulla piattaforma Discovery + per gli abbonati al servizio.