Tailor Made - Chi ha la stoffa?: le anticipazioni sul talent con Tommaso Zorzi

Al via mercoledì 14 settembre Tailor Made - Chi ha la stoffa?, nuovo talent di Real Time. Condotto da Tommaso Zorzi, è un programma che vede la sfida tra dieci sarti amatoriali che sognano di entrare nel mondo della moda. A giudicarli troviamo Elide Morelli e Cristina Tardito, eccellenze del settore. Leggiamo le anticipazioni dello show.

Tailor Made - Chi ha la stoffa?: le anticipazioni

Tailor Made - Chi ha la stoffa? è un talent show in 6 puntate tratto da “The Great British Sewing Bee”, format britannico distribuito da BBC Studios Distribution Limited. Acquistato e adattato in molte nazioni, arriva adesso anche in Italia, uno dei luoghi simbolo della grande sartoria. Si tratta di una competizione che vede 10 concorrenti, sarti amatoriali di talento che sognano di tramutare una grande passione in un vero e proprio lavoro. La sfida mette alla prova le capacità creative e manuali dei partecipanti, che dovranno anche dimostrare conoscenza dei materiali e dell’alta moda. I loro nomi sono: Alessandra, Cira, Daniele, Elisa, Gianluca, Giovanni, Iris, Lia, Nagu, Tommaso. Lo show è condotto dall’ Influencer Tommaso Zorzi: il vincitore del “Grande Fratello VIP 5” è particolarmente affezionato al mondo della moda e al concetto di stile. I partecipanti sono giudicati da due esperte: Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino, e Cristina Tardito, direttore creativo che ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo e ha poi creato il suo brand Kristina Ti. In ogni puntata i concorrenti devono affrontare tre round: la prova tecnica; la prova di trasformazione; la prova su misura. Alla fine dei round ci sono due eliminazioni. Il vincitore di Tailor Made si aggiudica il titolo di “miglior sarto amatoriale d’Italia” e ha diritto a uno stage presso un’azienda socia di Altagamma, Fondazione che riunisce alcune delle migliori imprese di alta moda italiana. Inoltre si aggiudica i tessuti necessari per poter creare la sua prima collezione e l’attrezzatura professionale per aprire il suo atelier.

Dove vedere “Tailor Made” in tv e in streaming (14 settembre 2022)

La prima stagione di “Tailor Made - Chi ha la stoffa?” va in onda a partire dal 14 settembre 2022 su Real Time (canale 31). Gli abbonati alla piattaforma Discovery + possono vedere il programma in streaming on demand.