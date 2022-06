Tailor Made - Chi ha la stoffa?: dal 28 giugno il nuovo show con Tommaso Zorzi

Al via martedì 28 giugno il nuovo show targato Tailor Made - Chi ha la stoffa?, nuovo show targato Discovery+. Condotta da Tommaso Zorzi, è una competizione fra sarti amatoriali, che sognano di entrare nel mondo della moda e giudicati per l’occasione da due esperte del settore. Scopriamo tutte le anticipazioni di questa nuova trasmissione.

Tailor Made - Chi ha la stoffa?, anticipazioni del programma

Tailor Made - Chi ha la stoffa? è la versione italiana di “The Great British Sewing Bee”, format britannico creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited. Il successo locale ha prodotto adattamenti in più paesi (dalla Francia alla Danimarca, dalla Germania al Portogallo, dalla Spagna alla Svezia), ma considerando il rapporto che da sempre ha l’Italia con i concetti di moda ed eleganza, una trasposizione Made in Italy era soltanto questione di tempo. Tailor Made – Chi ha la stoffa? è una competizione che vede 10 partecipanti, sarti amatoriali di grande talento provenienti da varie zone dell’Italia. Il sogno di ogni concorrente è quello di trasformare una grande passione in un vero e proprio lavoro. La sfida mette alla prova le capacità creative e manuali dei partecipanti, che dovranno anche dimostrare conoscenza dei materiali e dell’alta moda.

Il conduttore dello show sarà Tommaso Zorzi, Influencer che ormai da tempo fa della moda e dello stile un proprio marchio di fabbrica. I concorrenti saranno invece giudicati da due esperte del settore: Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino, e Cristina Tardito, che da direttore creativo ha collaborato con molte delle maison più famose al mondo e ha poi creato il suo brand Kristina Ti. In ogni puntata le due elimineranno un aspirante sarto e alla fine dei giochi soltanto uno risulterà essere il vincitore della competizione.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La prima stagione di Tailor Made - Chi ha la stoffa? va in onda a partire dal 28 giugno solo su Discovery +, per gli abbonati al servizio. Il programma dovrebbe poi successivamente passare su una delle reti in chiaro del gruppo Discovery.