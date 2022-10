Tale e Quale Show, la caduta rovinosa di Paolantoni: video

Finale 'col botto' a Tale e Quale Show per Francesco Paolantoni. Il comico napoletano, che partecipa al programma in coppia con Gabriele Cirilli, è finito a terra ieri sera dopo la performance.

Nei panni della drag queen americana RuPaul - con abito verde, parrucca bionda e tacchi vertiginosi - ha interpretato insieme a Cirilli-Elton John il brano "Don't Breaking My heart", che portarono a Sanremo nel '94. Finita l'esibizione sono andati davanti alla giuria, dove Cristiano Malgioglio si è complimentato per la parrucca. "E tutto il resto no?" ha detto Paolantoni, chiosando: "La tua è invidia perché so' tropp bell". Andando verso i divanetti, il comico napoletano è inciampato, finendo dritto a terra. Attimi di panico in studio, con Loretta Goggi preoccupata e Carlo Conti che si è precipitato a soccorrerlo, ma è bastato poco a capire che la situazione era sotto controllo.

Paolantoni si è rialzato tra le risate del pubblico - che poi si è scatenato sui social con battute e meme - e ha raggiunto i compagni. Una caduta da 10 e lode, a differenza della loro performance che li ha inchiodati all'ultimo posto.