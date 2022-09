Tale e Quale, in studio con i protagonisti: Malgioglio "stupento", Valeria Marini "come la Callas"

Al via venerdì 30 settembre, in prima serata su Rai 1, la dodicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti. Ai microfoni di Today le emozioni della vigilia

Tale e Quale. La chiave del successo, come Carlo Conti non si stanca mai di ricordare dopo dodici edizioni, è proprio quella di non cambiare nulla di un varietà che da dieci anni diverte e continua a stupire il pubblico italiano. Lo spettacolo lo fanno i 10 concorrenti che ogni settimana - a partire da venerdì 30 settembre, in prima serata su Rai 1 - porteranno sul palco i big della musica italiana e internazionale, aiutati dai vocal coach e dai grandi professionisti che lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. E poi la giuria, formata dalla veterana Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che se l'anno scorso non ne lasciava passare una ad Alba Parietti, adesso promette fuoco e fiamme con Valeria Marini che "già si sente Maria Callas". Today ha incontrato i protagonisti in studio alla vigilia del debutto.

I protagonisti di Tale e Quale Show 12

Nel cast di questa edizione Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l'occasione, un personal coach d'eccezione: Gabriele Cirilli. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

La gara

Ogni giurato si esprimerà alla fine di ogni puntata sui concorrenti, assegnando a ciascuno di loro un punteggio che va a stilare la prima classifica. Anche gli artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi). Anche in questa edizione i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all'elezione del Campione di Tale e Quale Show 12.