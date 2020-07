Tale e quale show 2020, primi vip provinati per far parte del cast

'Tale e quale show' sta per riaccendere i motori, la ripartenza è prevista per il 18 settembre. Lo show condotto da Carlo Conti affiancato dai giudici, confermati anche per questa edizione, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, è tra i programmi di punta di Rai 1 assieme a 'Ballando con le stelle' che inizierà pochi giorni prima, il 12 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi provini per Tale e quale show 2020

Mancano meno di due mesi al via di Tale e quale show 2020 e già cominciano a circolare indiscrezioni sui vip provinati per salire sul palco dove si esibiranno imitando, sia nella voce che nell’aspetto fisico, i più celebri cantanti del panorama mondiale. Gira voce che tra i personaggi incontrati per entrare nel programma ci siano l’imitatrice Francesca Manzini (quest’anno ha avuto una breve esperienza come conduttrice di Striscia la Notizia assieme a Gerry Scotti), l’inviata de 'La Vita in Diretta' Veronica Gatto, la comica Debora Villa, l’attore e conduttore Michele Ginestra e la conduttrice Carolina Rey che vedremo in autunno al timone del nuovo varietà Love game su Rai 2. Nomi questi che vanno ad aggiungersi ad altri, trapelati nei giorni scorsi: Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago, al secolo Pacifico Settembre, che dopo aver preso parte a diversi reality torna a partecipare ad una trasmissione più vicina alle due 'corde'.