Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti svela i concorrenti: il cast completo

Il conduttore ha annunciato i nomi dei protagonisti della prossima edizione, al via dal 17 settembre

I giochi sono fatti. Carlo Conti ha svelato i nomi dei protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show, al via su Raiuno da venerdì 17 settembre. Il cast è completo, o quasi. Manca infatti un solo nome all'appello fatto su Instagram dal conduttore: chi sarà l'undicesimo concorrente? "Sorpresa finale" commenta Conti mentre annuncia i concorrenti.

Il cast

Alcuni personaggi erano stati spoilerati nelle ultime settimane, altri invece sono delle assolute novità. A interpretare i big della musica italiana e internazionale - preparati da eccezionali coach come Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Daniela Loi e Matteo Beccucci, e grazie al trucco delle maestranze Rai - saranno: Ciro Priello, Pierpaolo Petrelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta. Più l'undicesimo misterioso concorrente.

Novità in giuria

Novità in arrivo nella giuria di Tale e Quale Show, negli ultimi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, più un quarto giudice d'eccezione che cambiava di puntata in puntata. E' sempre Carlo Conti ad annunciare che ci sarà qualche cambiamento, senza però svelare altro per il momento.

Il video in cui Carlo Conti annuncia il cast