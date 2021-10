Tale e Quale, Francesca Alotta imita Mia Martini e vince: la classifica della sesta puntata

La sesta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 22 ottobre su Rai1 è stata vinta da Francesca Alotta che ha emozionato tutti, dai giudici con Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi al pubblico in studio e a casa, interpretando il brano E non finisce mica il cielo nei panni di Mia Martini. Entusiasta della riuscita della performance anche l’imitatore Claudio Lauretta nel ruolo di quarto giudice che per tutta la serata ha imitato Platinette.

Grandi riscontri anche per Dennis Fantina che ha imitato Riccardo Cocciante, e per Ciro Priello che è stato Michael Jackson. Il più votato sui social network è stato Pierpaolo Pretelli, che ha ottenuto cinque punti in più grazie a Cesare Cremonini. Tre punti ai Gemelli Di Guidonia-Il Volo e un punto a Ciro Priello-Michael Jackson.

Tale e Quale Show, la classifica della sesta puntata

Di seguito la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show 2021 con un ex aequo al secondo posto (somma del voto della giuria, del voto social e dei 5 punti che ogni partecipante assegna ad un collega):

Francesca Alotta 70 punti

Ciro Priello 58 punti

Dennis Fantina 58 punti

Gemelli di Guidonia 53 punti

Deborah Johnson 52 punti

Pierpaolo Pretelli 47 punti

Stefania Orlando 42 punti

Simone Montedoro 36 punti

Federica Nargi 35 punti

Alba Parietti 32 punti

Biagio Izzo 21 punti

Tale e Quale Show, le esibizioni della prossima puntata

Carlo Conti ha annunciato quelle le esibizioni della prossima puntata, la settima di questa edizione di Tale e Quale Show:

Gemelli Di Guidonia – Pooh

Biagio Izzo – Colapesce Dimartino

Stefania Orlando – Fiorella Mannoia

Francesca Alotta – Mariah Carey

Alba Parietti – Mick Jagger

Dennis Fantina – Elvis Presley

Pierpaolo Pretelli – Ultimo

Deborah Johnson – Gloria Gaynor

Simone Montedoro – Bobby Solo

Federica Nargi – Cristina D’Avena