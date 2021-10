Tale e Quale Show, Ciro Priello ha vinto con "Perdere l'amore": la classifica e le prossime imitazioni

La settima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera su Rai1, è stata vinta da Ciro Priello con "Perdere l'amore", tutti hanno apprezzato la sua imitazione di Massimo Ranieri. La stessa cosa non puà essere detta delle esibizioni di Alba Parietti, nelle vesti di Mick Jagger, di Federica Nargi, Cristina D'Avena, e di Biagio Izzo che insieme a Francesco Paolantoni ha indossato i panni di Colapesce e Dimartino.

Particolarmente divertenti due momenti con Cristiano Malgioglio che prima, per affrontare la serata, ha dovuto prendere dei tranquillanti (per gioco ovviamente) e poi ha aperto una cassetta del primo soccorso ancora una volta per superare l'esibizione di Alba Parietti.

Tale e Quale Show, la classifica della sesta puntata

Di seguito la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show 2021. La classifica delle esibizioni di ieri sera, il punteggio è il risultato della somma dei punti assegnati dai giundici, dai concorrenti e dai social:

Ciro Priello 78 Gemelli di Guidonia 62 Stefania Orlando 56 Pierpaolo Pretelli 54 Dennis Fantina 47 Francesca Alotta 46 Deborah Johnson 40 Simone Montedoro 35 Alba Parietti 31 Biagio Izzo 28 Federica Nargi 27

Tale e Quale Show: le esibizioni della prossima puntata, 5 novembre

Carlo Conti nel corso della serata ha annunciato quali saranno le esibizioni della prossima settimana, in occasionde dell'ottava puntata